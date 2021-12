மாவட்ட செய்திகள்

செய்யாறில் நடுரோட்டில் பாய் வியாபாரி உடலில் பெட்ரோலை ஊற்றி தீக்குளிக்க முயற்சி + "||" + Attempt to set fire by pouring petrol on the body of a mat dealer in the middle of the road

செய்யாறில் நடுரோட்டில் பாய் வியாபாரி உடலில் பெட்ரோலை ஊற்றி தீக்குளிக்க முயற்சி