மாவட்ட செய்திகள்

அரையாண்டு விடுமுறை நாட்களில் பள்ளிகளை திறந்தால் நடவடிக்கைமுதன்மை கல்வி அதிகாரி புகழேந்தி எச்சரிக்கை + "||" + Schools during the holidays Action if opened

அரையாண்டு விடுமுறை நாட்களில் பள்ளிகளை திறந்தால் நடவடிக்கைமுதன்மை கல்வி அதிகாரி புகழேந்தி எச்சரிக்கை