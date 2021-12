மாவட்ட செய்திகள்

காரை வழிமறித்து நகையை கொள்ளையடித்த மேலும் 5 பேர் கைது; 90 பவுன் நகை பறிமுதல் + "||" + 5 more arrested for hijacking car and robbing jewelery; 90 pound jewelery confiscated

காரை வழிமறித்து நகையை கொள்ளையடித்த மேலும் 5 பேர் கைது; 90 பவுன் நகை பறிமுதல்