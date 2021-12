மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் மொட்டை மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த சிறுவன் காயம்-ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை + "||" + Boy injured after falling off terrace in Salem

சேலத்தில் மொட்டை மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த சிறுவன் காயம்-ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை