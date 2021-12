மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் ஆண்டு முழுவதும் பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்ள வேண்டும் - பசவராஜ் பொம்மை வேண்டுகோள் + "||" + Farmers are required to cultivate the crop throughout the year

விவசாயிகள் ஆண்டு முழுவதும் பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்ள வேண்டும் - பசவராஜ் பொம்மை வேண்டுகோள்