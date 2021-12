மாவட்ட செய்திகள்

ஒருவர் தலையில் தலைகீழாக இன்னொருவர்...! 53 வினாடிகளில் 100 படிகள் ஏறி சாதனை + "||" + Vietnamese Man Breaks RecordClimbs 100 Stairs In 53 Seconds With His Brother Balanced On His Head

ஒருவர் தலையில் தலைகீழாக இன்னொருவர்...! 53 வினாடிகளில் 100 படிகள் ஏறி சாதனை