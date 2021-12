மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகத்தை 5-ந்தேதி முற்றுகையிட்டு போராட்டம் + "||" + Protest by besieging the Collector's Office on the 5th

கலெக்டர் அலுவலகத்தை 5-ந்தேதி முற்றுகையிட்டு போராட்டம்