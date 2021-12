மாவட்ட செய்திகள்

மழைக்கால நிவாரணமாக ரூ.10 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் + "||" + Rs.10,000 should be provided as monsoon relief

மழைக்கால நிவாரணமாக ரூ.10 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும்