மாவட்ட செய்திகள்

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே காட்டுயானைகளை கர்நாடக வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் பணி தீவிரம் + "||" + Intensity of work to drive away wild elephants

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே காட்டுயானைகளை கர்நாடக வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் பணி தீவிரம்