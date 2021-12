மாவட்ட செய்திகள்

182 ஏக்கர் அரசு நிலம் அபகரிப்பு வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி. விசாரணைக்கு மாற்றம் + "||" + 182 acres of government land grab case filed by CPCID Change to trial

182 ஏக்கர் அரசு நிலம் அபகரிப்பு வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி. விசாரணைக்கு மாற்றம்