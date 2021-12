மாவட்ட செய்திகள்

பழங்குடியினர் சாதி சான்றிதழ் இணையதளம் மூலமே பெற முடியும். கலெக்டர் தகவல் + "||" + Tribal Caste Certificate Can only be obtained through the website

