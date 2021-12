மாவட்ட செய்திகள்

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டும் + "||" + The Anti-Terrorism Law Court should be set up

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டும்