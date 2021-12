மாவட்ட செய்திகள்

ரெட்டியாபட்டியில்கழுத்தளவு தண்ணீரில் இறந்தவர் உடலை எடுத்து செல்லும் அவலம் மயானத்திற்கு செல்ல பாதை அமைத்து தர கோரிக்கை + "||" + It is a pity that the body of a person who has died in neck-deep water is carried away

ரெட்டியாபட்டியில்கழுத்தளவு தண்ணீரில் இறந்தவர் உடலை எடுத்து செல்லும் அவலம் மயானத்திற்கு செல்ல பாதை அமைத்து தர கோரிக்கை