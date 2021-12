மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது பொது இடங்களில் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கைகலெக்டர் மோகன் எச்சரிக்கை + "||" + Strict action against those who disturb the peace in public places

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது பொது இடங்களில் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கைகலெக்டர் மோகன் எச்சரிக்கை