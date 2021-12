மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாநகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. பசுமை தீர்ப்பாய கண்காணிப்பு அலுவலர் பேச்சு