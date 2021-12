மாவட்ட செய்திகள்

அரசு, வங்கி ஊழியர்களுக்கு நகைக்கடன் தள்ளுபடி இல்லை; அமைச்சர் இ.பெரியசாமி தகவல் + "||" + Minister said There is no jewelry loan waiver for government and bank employees

