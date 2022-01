மாவட்ட செய்திகள்

உரிய இழப்பீடு வழங்கக்கோரிசாலை விரிவாக்கப்பணிக்கு இடம் கொடுத்தவர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்சிதம்பரத்தில் பரபரப்பு + "||" + The wait and see struggle

உரிய இழப்பீடு வழங்கக்கோரிசாலை விரிவாக்கப்பணிக்கு இடம் கொடுத்தவர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்சிதம்பரத்தில் பரபரப்பு