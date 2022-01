மாவட்ட செய்திகள்

வீரபாண்டி கிராமத்தில்2200 லிட்டர் சாராய ஊறல் அழிப்பு + "||" + In the village of Veerapandi 2200 liters of alcohol soaking disinfection

வீரபாண்டி கிராமத்தில்2200 லிட்டர் சாராய ஊறல் அழிப்பு