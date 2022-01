மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஒரே நாளில் 8 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 8 thousand people in a single day in Maharashtra

மராட்டியத்தில் ஒரே நாளில் 8 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா