மாவட்ட செய்திகள்

புறக்கணிக்கிறது என்பது தவறுதமிழகத்துக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை கொடுத்து வருகிறதுகள்ளக்குறிச்சியில் பா ஜ க தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி + "||" + Ignoring is wrong The Central Government is giving priority to Tamil Nadu BJP leader Annamalai interview in Kallakurichi

புறக்கணிக்கிறது என்பது தவறுதமிழகத்துக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை கொடுத்து வருகிறதுகள்ளக்குறிச்சியில் பா ஜ க தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி