மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 9,027 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது + "||" + 9,027 persons with disabilities have been issued National Identity Cards

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 9,027 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது