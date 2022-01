மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக மீனவர்கள் கண்ணியத்துடன் நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்-மத்திய அரசுக்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு அறிவுறுத்தல் + "||" + We must ensure that Tamil Nadu fishermen are treated with dignity

தமிழக மீனவர்கள் கண்ணியத்துடன் நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்-மத்திய அரசுக்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு அறிவுறுத்தல்