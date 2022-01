மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை அருகேசிறுவன் தலையில் பாய்ந்த குண்டு ஆய்வுக்காக சென்னைக்கு அனுப்பி வைப்புபோலீசார் விசாரணை தீவிரம் + "||" + The boy was sent to Chennai for post-mortem examination

புதுக்கோட்டை அருகேசிறுவன் தலையில் பாய்ந்த குண்டு ஆய்வுக்காக சென்னைக்கு அனுப்பி வைப்புபோலீசார் விசாரணை தீவிரம்