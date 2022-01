மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை பல்கலைக்கழகத்தில்ஆராய்ச்சி படிப்புக்கான தகுதி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + You can apply for the qualifying examination for the research course

நெல்லை பல்கலைக்கழகத்தில்ஆராய்ச்சி படிப்புக்கான தகுதி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்