மாவட்ட செய்திகள்

3-வது அலையை எதிர்கொள்ளகொரோனா சிகிச்சை நல மையங்கள் அமைக்க ஏற்பாடுகலெக்டர் ஆய்வு + "||" + To face the 3rd wave Arranged to set up corona treatment health centers Collector inspection

3-வது அலையை எதிர்கொள்ளகொரோனா சிகிச்சை நல மையங்கள் அமைக்க ஏற்பாடுகலெக்டர் ஆய்வு