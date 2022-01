மாவட்ட செய்திகள்

15 முதல் 18 வயது வரையுள்ள 51 ஆயிரம் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்