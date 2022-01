மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு உணவு மானியமாக ரூ 16 ஆயிரம் கோடியைமத்திய அரசு வழங்கியது + "||" + 16 thousand crore as food subsidy for Tamil Nadu Provided by the Central Government

தமிழகத்துக்கு உணவு மானியமாக ரூ 16 ஆயிரம் கோடியைமத்திய அரசு வழங்கியது