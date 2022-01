மாவட்ட செய்திகள்

நெல் கொள்முதல் செய்யப்படாததை கண்டித்து 2 இடங்களில் விவசாயிகள் சாலைமறியல் + "||" + Road blockade by farmers in 2 places condemning non-purchase of paddy

நெல் கொள்முதல் செய்யப்படாததை கண்டித்து 2 இடங்களில் விவசாயிகள் சாலைமறியல்