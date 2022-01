மாவட்ட செய்திகள்

சாதிகள் இருக்கும் வரை நாம் மனிதராக வாழ்வது கடினம் - சித்தராமையா வேதனை + "||" + It is difficult for us to live as human beings as long as there are castes

சாதிகள் இருக்கும் வரை நாம் மனிதராக வாழ்வது கடினம் - சித்தராமையா வேதனை