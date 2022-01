மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக கோவிலுக்கு சென்று திரும்பிய 35 பக்தர்களுக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 35 devotees who returned to the Tamil Nadu temple

தமிழக கோவிலுக்கு சென்று திரும்பிய 35 பக்தர்களுக்கு கொரோனா