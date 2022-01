மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் தொடர் அலட்சியத்தால் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கும் அபாயம்; கலெக்டர் முரளிதரன் எச்சரிக்கை + "||" + The increased risk of corona spread due to the continued negligence of the population

மக்களின் தொடர் அலட்சியத்தால் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கும் அபாயம்; கலெக்டர் முரளிதரன் எச்சரிக்கை