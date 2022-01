மாவட்ட செய்திகள்

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடுகள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 1148 269 வாக்காளர்கள் கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தகவல் + "||" + Release of the final voter list There are a total of 1148269 voters in Kallakurichi district Collector Sridhar Information

