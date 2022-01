மாவட்ட செய்திகள்

அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் திருமஞ்சன கோபுரத்தில் நாயக்கர்கால ஓவியம் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Discovery of Nayaka painting in the marriage tower of Arunachaleshwarar Temple

அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் திருமஞ்சன கோபுரத்தில் நாயக்கர்கால ஓவியம் கண்டுபிடிப்பு