மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் நகராட்சியில் முககவசம் அணியாமல் சென்றவர்களுக்கு அபராதம்; நகராட்சி கமிஷனர் நடவடிக்கை + "||" + Penalty for not wearing a mask in Tiruvallur municipality; Action of the Municipal Commissioner

திருவள்ளூர் நகராட்சியில் முககவசம் அணியாமல் சென்றவர்களுக்கு அபராதம்; நகராட்சி கமிஷனர் நடவடிக்கை