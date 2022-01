மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்களுக்கு வெளியே நின்று பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Sami darshan of devotees standing outside the temples

கோவில்களுக்கு வெளியே நின்று பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்