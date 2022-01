மாவட்ட செய்திகள்

மார்க்கெட்டுகளில் பொருட்கள் வாங்க குவிந்த மக்கள் + "||" + People flocking to the markets to buy goods

மார்க்கெட்டுகளில் பொருட்கள் வாங்க குவிந்த மக்கள்