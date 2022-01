மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்றில் மூழ்கி தாய், மகன் உள்பட 3 பேர் பலி + "||" + Three people, including mother and son, drowned in the river

ஆற்றில் மூழ்கி தாய், மகன் உள்பட 3 பேர் பலி