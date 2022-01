மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் கடைகள் அடைப்பு-வாகன போக்குவரத்து நிறுத்தம் + "||" + Shops in the district are closed-parking

மாவட்டத்தில் கடைகள் அடைப்பு-வாகன போக்குவரத்து நிறுத்தம்