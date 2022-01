மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் சுகாதார, முன்கள பணியாளர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாம் கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Dindigul Booster vaccination camp for health and frontline workers The collector began

