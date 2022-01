மாவட்ட செய்திகள்

பேரிகை அருகேஅரிசி பாரம் ஏற்றி வந்த லாரி 20 அடி ஆழ பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததுடிரைவர் லேசான காயத்துடன் உயிர் தப்பினார் + "||" + The truck overturned in the ditch

