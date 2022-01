மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி, கோவில் விழாக்களில் பக்தர்கள் பங்கேற்க தடை + "||" + Devotees are not allowed to participate in Vaikunda Ekadasi and temple ceremonies

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி, கோவில் விழாக்களில் பக்தர்கள் பங்கேற்க தடை