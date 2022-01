மாவட்ட செய்திகள்

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் மழை காலத்தில் தடையற்ற மின்சாரம் கிடைக்க நவீன கருவிகள் + "||" + Modern equipment for uninterrupted power supply during monsoon season in Chepauk-Tiruvallikeni area

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் மழை காலத்தில் தடையற்ற மின்சாரம் கிடைக்க நவீன கருவிகள்