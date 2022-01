மாவட்ட செய்திகள்

தரம் உயர்த்தப்பட்ட உளுந்தூர்பேட்டை திருக்கோவிலூர் நகராட்சிகளுக்கான வாக்காளர் பட்டியல்கலெக்டர் ஸ்ரீதர் வெளியிட்டார் + "||" + Upgraded Voter list for Ulundurpet and Tirukovilur municipalities Published by Collector Sridhar

