மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும்பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் எந்தவித குறைபாடும் இல்லாமல் வழங்க வேண்டும்விற்பனையாளர்களுக்கு அமைச்சர் உத்தரவு + "||" + Pongal gift package should be provided without any defect

ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும்பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் எந்தவித குறைபாடும் இல்லாமல் வழங்க வேண்டும்விற்பனையாளர்களுக்கு அமைச்சர் உத்தரவு