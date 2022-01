மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பரமத்திவேலூரில் பூக்கள் விலை உயர்வு-ஒரு கிலோ குண்டுமல்லி ரூ.2,300-க்கு விற்பனை + "||" + Rise in the price of flowers

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பரமத்திவேலூரில் பூக்கள் விலை உயர்வு-ஒரு கிலோ குண்டுமல்லி ரூ.2,300-க்கு விற்பனை