மாவட்ட செய்திகள்

அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் சாய்ந்ததால் மகசூல் பாதிக்கும் அபாயம் + "||" + Risk of affecting the yield due to tilting of paddy crops ready for harvest

அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் சாய்ந்ததால் மகசூல் பாதிக்கும் அபாயம்