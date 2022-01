வைகுண்ட ஏகாதசியையொட்டி பெருமாள் கோவில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு பக்தர்கள் கோவிந்தா கோஷம் முழங்க சாமி தரிசனம்

மாவட்ட செய்திகள்

வைகுண்ட ஏகாதசியையொட்டி பெருமாள் கோவில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு பக்தர்கள் கோவிந்தா கோஷம் முழங்க சாமி தரிசனம் + "||" + On the occasion of Vaikunda Ekadasi Heavens Gate Opening at Perumal Temples Sami darshan for devotees to chant Govinda slogan

வைகுண்ட ஏகாதசியையொட்டி பெருமாள் கோவில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு பக்தர்கள் கோவிந்தா கோஷம் முழங்க சாமி தரிசனம்