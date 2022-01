மாவட்ட செய்திகள்

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டுஉலகளந்த பெருமாள் தியாகதுருகம் சீனிவாசபெருமாள் கோவில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு + "||" + On the eve of Vaikuntha Ekadasi Universal Perumal Sacrifice Temple Heaven Gate Opening at Sinivasaperumal Temples

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டுஉலகளந்த பெருமாள் தியாகதுருகம் சீனிவாசபெருமாள் கோவில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு