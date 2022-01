மாவட்ட செய்திகள்

குடவாசல் அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது டிராக்டர் மோதிய விபத்தில் வாலிபர் பலியானார். இதுதொடர்பாக டிராக்டர் டிரைவரை போலீசார் கைது செய்தனர். + "||" + A youth was killed when a tractor collided with a motorcycle

குடவாசல் அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது டிராக்டர் மோதிய விபத்தில் வாலிபர் பலியானார். இதுதொடர்பாக டிராக்டர் டிரைவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.