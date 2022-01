மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடசொந்த ஊருக்கு திரும்பிய மக்களால் நிரம்பி வழிந்த பஸ்கள் + "||" + To celebrate Pongal festival Buses overflowing with people returning to their hometown

பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடசொந்த ஊருக்கு திரும்பிய மக்களால் நிரம்பி வழிந்த பஸ்கள்